تونس تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

أدانت تونس بشدة محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت موكب رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وأكدت موقفهاالثابت الداعم لوحدة السودان الشقيق واستقراره، والرافض لكافة محاولات تقويض أمنه.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن تونس تُجدد تأكيدها على أهمية تضافر كل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة آفة الإرهاب والوقاية من تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب.
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