البنتاجون: المصابون بكورونا بين العسكريين الأمريكيين أكثر مما نعرف

قال مسؤول في البنتاجون إن العدد الفعلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بين العسكريين على الأرجح أكبر من إجمالي الحالات المعلنة.
واعترف البنتاجون، اليوم الثلاثاء، بأن العدد الرسمي للجنود الأمريكيين والأفراد المرتبطين بهم الذين أصيبوا بالفيروس التاجي يحتملأن يكون أكبر من العدد الإجمالي الفعلي.
وأثبت اختبار جندي ثانٍ في الولايات المتحدة أنه مصاب بالفيروس.
وقال الجنرال بول فريدريش من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي فيالبنتاغون: «أعتقد أنه من المرجح، بالنظر إلى ما نراه في جميع أنحاء العالم، ولدينا أناس في جميع أنحاء العالم، أن هناك المزيد».
ومع ذلك قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وليام بيرن في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإلغاء تدريب «ديفندر أوروبا-2020».
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