مجلس الوزراء العراقي يصدر 6 توجيهات للوقاية من كورونا

أعلن مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان، إصداره عدد من التوجيهات للوقاية من فيروس كورونا.
وجاء في بيان لرئاسة الوزراء أن «مجلس الوزراء يتابع باهتمام آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020، والالتزام بتطبيقها من قبل الجهات المعنية كافة»، كما نقلت وكالة الانباء العراقية.
وثمن مجلس الوزراء الجهود الكبيرة التي تبذلهاملاكات وزارة الصحة والدوائر الرسمية الأخرى من أجل حماية المواطنين من الإصابة بهذا الفيروس كما ثمن تعاون المواطنين مع تلك الجهات.
وأهاب المجلس بما يلي:
1. الالتزام بتوصيات وقرارات اللجنة المذكورة كونها الجهة المختصة بالموضوع والمتواصلة دوليا لمكافحة انتشار هذا الفيروس.
2. التأكيد على منع التجمعات بأشكالها كافة، لما لها من دور رئيسي في نشرالعدوى وزيادة المخاطر، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وأرواحهم وسلامة مدنهم.
3. التعاون الجاد مع الجهات الصحية والحكومية الأخرى التي تصدر تعليماتها بشأن الحد من انتشار الفيروس.
4. توخي الحذر في تناقل المعلومات غير الموثقة والاعتماد على المعلومات الموثقة التي تصدرها الجهات الرسمية والدولية.
5. الاهتمام الكامل بإلاجراءات الوقائية المعتمدة علميا، وفقا لما تنشره وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من تعليمات.
6. تجنب السفر إلى خارج العراق والتنقل بين المحافظات في الوقت الحاضر إلا في حالات الضرورة للحد من انتقال العدوى وتعزيز إجراءات السيطرة على انتشار الفيروس.
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