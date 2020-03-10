أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية وذكر البيان الصادر عن الديوان الملكي، أن الصلاة على الأمير الراحل ستكون يوم غدٍ الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. الملكي، أن الصلاة على الأمير الراحل ستكون يوم غدٍ الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.