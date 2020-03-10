ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في أمريكا إلى 696 ووفاة 25

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 696 حالة بعد رصد224 حالة إصابة جديدة منذ الإحصاء السابق مضيفة أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 25.
وقالت الهيئة الأمريكية إن حالات الإصابة المؤكدة تنتشر في 36 ولاية وفي العاصمة واشنطن بعدما كانت تقتصر على 35 ولاية.
ويشمل الإحصاء 49 مريضا أعيدوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار المرض.
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