كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: تماثل 98% من الحالات المصابة بـ"كورونا" للشفاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر صحية حكومية فرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تماثل 98% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1784 والوفيات إلى 33 حالة، وقررت الخطوط الجوية تعليق رحلاتها إلى إيطاليا من يوم 14 مارس الجاري إلى 3 أبريل القادم بسبب الفيروس.