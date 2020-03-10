كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة قائد الجيش البولندي بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة قائد القوات المسلحة الجنرال ياروسلاف ميكا، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التديونات القصيرة "تويتر": إن "إصابة قائد الجيش تم تأكيدها بعد عودته من اجتماع لمجلس عسكري عقد في ألمانيا"، مضيفة أن "حالة ميكا مستقرة وأن جميع الأشخاص، الذين رافقوه في رحلته جرى عزلهم في الحجر الصحي".

ورصدت السلطات الطبية البولندية 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ حيث نقل 467 شخصا إلى المستشفيات للاشتباه بإصابتهم بهذا الفيروس الخطير، إضافة إلى أكثر من ألف شخص يقبعون في الحجر المنزلي.

وفرضت السلطات الرقابة الصحية على مدار الساعة على حدود البلاد، إلى جانب قرارها إلغاء الفعاليات الجماعية كافة.

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