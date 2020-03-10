كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 10/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || شويجو ووزير الدفاع التركي يناقشا استقرار الوضع في إدلب
ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مساء الثلاثاء، عبر الهاتف مع نظيره التركي خلوصي أكار استقرار الوضع في مدينة إدلب السورية، حسبما نقلت وزارة الدفاع الروسية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || البنتاغون: الإصابات بكورونا بين العسكريين أكبر من الحالات المعلنة
أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "العدد الفعلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين العسكريين من الممكن أن تكون أكبر من إجمالي الحالات المعلنة".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || منظمة التجارة العالمية تعلق كل اجتماعاتها بسبب "كورونا"
قررت منظمة التجارة العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق كل اجتماعاتها بعد إصابة موظف بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.