كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاغون: الإصابات بكورونا بين العسكريين أكبر من الحالات المعلنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "العدد الفعلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين العسكريين من الممكن أن تكون أكبر من إجمالي الحالات المعلنة".

وقال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وليام بيرن: إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإلغاء تدريب "ديفندر أوروبا-2020".

وستشهد المناورة المقررة في شهري أبريل ومايو، أكبر انتشار للقوات الأمريكية في أوروبا منذ أكثر من 25 عامًا، ومن المقرر إجراء التدريبات في ست دول من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دول البلطيق المتاخمة لروسيا.

وأضاف بيرن: "نحن نواصل جهود التخطيط لمواصلة هذا التمرين"، مشدداً على أن التمرين سيكون تدريب متعدد الجنسيات، وبالتالي سيتعين على العديد من الأطراف المختلفة أن تقرر ما إذا كانت ستشارك.