كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: تم تسجيل 600 إصابة و26 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونلالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 600 إصابة و 26 وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقال ترامب: إنني "لا أعاني من أعراض فيروس كورونا"، مؤكداً على أنهم "يقوموا بعمل عظيم ضد الفيروس، والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا الفعال"، داعياً "الأمريكيين للهدوء لان الفيروس سيزول".