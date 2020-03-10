كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء الثلاثاء، تعافي 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة؛ ليصل عدد حالات التعافي بالإمارات إلى 17 حالة.
وأكدت وزارة الصحة على أن تعامل الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية.
كما لفتت إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها.
وذكرت الصحة، في وقت سابق من اليوم، أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي في الإمارات، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة.
وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في شهر ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.
ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم، ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.
هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.
ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.