الإمارات تعلن شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء الثلاثاء، تعافي 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة؛ ليصل عدد حالات التعافي بالإمارات إلى 17 حالة.

وأكدت وزارة الصحة على أن تعامل الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية.

كما لفتت إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها.

وذكرت الصحة، في وقت سابق من اليوم، أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي في الإمارات، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة.

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