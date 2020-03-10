“التشامبيونزليغ”.. جماهير الوداد والرجاء “ممنوعة” من السفر إلى مصر

وليد لباب- صحافي متدرب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، لعب كل المقابلات القادمة التي تقام على أرضه من دون جمهور حتى إشعار آخر بما في ذلك مباريات العصبة، وذلك عبر تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد، اليوم الثلاثاء.

وبرر الاتحاد المصري هذا القرار، على أنه إجراء وقائي حفاظا على سلامة الجماهير، وذلك لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، مع العلم أن هذه الخطوة قامت باتخاذها قبل ذلك اتحادات أخرى محلية وإقليمية ودولية، بينها المغرب.

القرار الذي اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم، يحرم جماهير الرجاء والوداد من متابعة مبارتي الزمالك والرجاء، والأهلي والوداد بمصر، في انتظار مستجدات قد تغير القرار في حال القدرة على السيطرة على فيروس”كورونا”.