مدير الأوبئة: أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” في المغرب تتماثل للشفاء

حملت وزارة الصحة، بشرى جيدة بخصوص الوضع الصحي، لأول حالة تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا في المغرب.

وقال مدير مركز محاربة الأوبئة، محمد اليوبي، في ندوة صحافية له اليوم الثلاثاء، إن الحالة الأولى التي سجلت إصابتها بكورونا في المغرب، والتي تتعلق بشاب قادم من إيطاليا “فإنه بصحة جيدة ويتماثل للشفاء”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في 2 من شهر مارس الحاري، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية.

وأوضحت الوزارة في يوم تجيل الإصابة أن “الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة”.

ومنذ تحديد إصابته، قامت الوزارة وأطقمها الصحية بحصر لائحة جميع المهالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس.