الموت “يفجع” الكرة المغربية.. وفاة الحارس السابق منير البرازي

توفي قبل قليل، من عصر اليوم الثلاثاء، الحارس السابق منير البرازي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.
وتوجه منير، شقيق الدولي السابق عبد القادر لبرازي، صباح اليوم، إلى مستشفى مدينة وجدة، من أجل مواصلة رحلة العلاج قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء مضاعفات المرض الجبان.
ولعب المرحوم منير لفرق شباب المسيرة والجمعية السلاوية وأولمبيك أسفي قبل أن يتحول إلى تدريب حراس المرمى.
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