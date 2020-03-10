يركا: دخول 88 طالبا و6 معلمين للحجر الصحي تحسبًا من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت وزارة الصحة الحجر الصحي المنزلي على معلمين وطلاب من مدرسة الأخوة في يركا، وذلك لتواجدهم في أماكن زارتها بعثة ألمانية تم تشخيص إصابة عدد من أفرادها بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الناطق باسم وزارة التعليم للإعلام العربي "موظّفو جهاز تدريس وطلاب ينضمون إلى الحجر الصّحي بعد لقائهم بالبعثة الألمانيّة".

وأوضح البيان أن "88 طالبا من مدرسة الأخوة في يركا (الصّف الثّاني عشر)، بالإضافة إلى 6 معلمين يدخلون إلى حجر صحّي المنزلي"، وأوضح أن طلاب المدرسة تواجدوا في رحلة في متسادا حيث مكث الوفد الألماني.

وشدد البيان على أنه من "المهم جدّا الانصياع واتباع تعليمات وزارة التّربية والتّعليم ووزارة الصّحة"، وأضاف أنه "لا بدّ أن نؤكّد بأنّ التّعليم ينتظم كالمعتاد في المدارس".

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وأكد البيان أن "وزارة التربية هي الجهة المسؤولة والوحيدة عن إصدار أي تعليمات تتعلّق بجهاز التّعليم وذلك بالتّنسيق مع وزارة الصّحة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الوزارة تشخيص 8 إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع حصيلة المصابين إلى 58.

ومساء الإثنين، فرضت الوزارة الحجر الصحي المنزلي على العائدين من دول العالم كافة لمدة 14 يوما بعدما كان القرار يخص دولا بعينها شهدت انتشارا للوباء.