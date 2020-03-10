سامر حمود: فريق دبورية سيؤمن بقاءه في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسعى النادي الرياضي دبورية إلى تأمين بقاءه في دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية لموسم آخر، رغم الأزمة المادية التي يعاني منها.

ويحتل النادي الرياضي دبورية المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 20 نقطة.

وبهذا الصدد، قال لاعب النادي الرياضي دبورية، سامر حمود، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "نسعى لضمان البقاء في الدوري لموسم آخر، وبدورنا نبذل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق ذلك بشكل مبكر قدر الإمكان، وأنا على ثقة بأننا قادرون على تحقيق ذلك".

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وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة الخارجية القادمة أمام النادي الرياضي الطيرة، حيث تنتظرنا مباراة صعبة بدون شك لكن ذلك لن يمنعنا من بذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالنقاط".

وأشار إلى أن "الفريق في وضعية مستقرة وجيدة، وكل الظروف مهيأة أمامنا، وبدورنا نأمل بأن نكون على قدر كاف من المسؤولية من أجل مساعدة الفريق في تحقيق البقاء في ظل الأزمة المادية التي يمر بها، ومن هذا المنطلق لن نتأثر من أي شيء وسنواصل العمل سويا من أجل مصلحة الفريق".

وختم حمود بالقول إن "كل مباراة متبقية أمامنا بمثابة نهائي كأس، وعلى هذا الأساس نسعى لحصد النقاط في كل مباراة، ومن هنا نعد الجمهور بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".