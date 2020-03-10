الأردن تغلق حدودها مع فلسطين وسورية ولبنان بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، مساء الثلاثاء، أن الأردن قرر وقف حركة السفر مع لبنان وسورية وإغلاق المعابر مع فلسطين وتجميد حركة المرور البحري مع مصر، في قرارات حكومية جديدة اتخذت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قررت السلطات الأردنية وفقًا لما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقد جابر، عدم السماح للقادمين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا بدخول المملكة.

وأعلنت الأردن إغلاق كافة المعابر الحدودية البرية مع البلاد، بما في ذلك معبر نهر الأردن وجسر الملك حسين (معبر الكرامة) ومعبر وادي عربة الجنوبي.

وقال جابر إن الحكومة قررت "إغلاق المعبر الشمالي (معبر نهر الأردن مع إسرائيل) وجسر الملك حسين (مع إسرائيل والضفة الغربية المحتلة) والمعبر الجنوبي (وادي عربة بين مدينة العقبة الأردنية وأم الرشراش)".

وبيّن أن "الإغلاق سيشمل الركاب المغادرين والقادمين باستثناء الوفود الرسمية والمعنيين بنقل البضائع والعمال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي".

وأضاف جابر أن الحكومة الأردنية قررت أيضا "وقف السفر من وإلى لبنان، ووقف السفر من وإلى سورية باستثناء الشاحنات". كما قررت "عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا بدخول المملكة".

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وأوضح أن ذلك سيكون اعتبارا من يوم الإثنين 16 آذار/ مارس الجاري، مع "عدم السماح للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول".

وأشار جابر خلال المؤتمر إلى "رفض دخول باخرة قادمة إلى العقبة من إيطاليا على متنها 700 راكب لأن مدة الحجر غير كافية لضمان السلامة من المرض".

وتضمنت قرارات الحكومة الأردنية "إيقاف المعابر البحرية مع مصر وخفض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50% والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط".

كما تقرر "وقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر الحدود البرية، مع إبقاء الحركة التجارية واستثناء الوفود الرسمية ويعتمد مطار بغداد ومطار أربيل للسفر فقط".

وأكد جابر انه "يسمح للأردنيين القادمين من جميع الدول المذكورة (بالدخول) شرط خضوعهم لإجراءات احترازية تتبعها وزارة الصحة". وأشار إلى "وقف المؤتمرات الدولية والمحلية في الأردن إلا ما يسمح بها مجلس الوزراء".

وفي الشهر الماضي منع الأردن دخول القادمين من الصين ومن كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا . وأعلن في 2 آذار/ مارس تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأردني عاد مؤخرا من إيطاليا.

منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 114,151 حالة في 105 دول ومناطق، وتسبب بوفاة 4012 شخصا، وفق الحصيلة التي أحصيت صباح اليوم. وأقرت منظمة الصحة العالمية بأن المرض يوشك أن يصبح وباء عالميا.