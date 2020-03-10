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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية تمنع التجمعات بعد انتشار فيروس كورونا المستحدث والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 مارس 2020
وزير الصحة الجزائري
أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، الثلاثاء، منع كل التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، في هذا البلد الذي سجل 20 إصابة مؤكدة.
وقال الوزير في مؤتمر في صحيفة الشعب الحكومية: "تلقينا تعليمات واضحة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوقف كل المعارض ومنع كل التجمعات ومنها الملاعب، الرئيس قال لا نريد أي مخاطرة. كل التجمعات الرياضية، والثقافية، والسياسية".
وأوضح بن بوزيد "تحدث الرئيس عن التجمعات وذكر الملاعب. ستكون هناك مباريات دون جمهور، دوري كرة القدم سيلعب دون جمهور. هذا رسمي وسيؤكده وزير الشباب والرياضة".
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة مؤكدة بالفيروس لدى إيطالي نُقل إلى بلده، و17 جزائرياً من عائلة واحدة انتقلت اليهم العدوى بعد تواصلهم مع جزائريين يقيمان في فرنسا.
ومع ذلك طلب الوزير من الجزائريين تفادي الهلع "فنحن لا نزال في المرحلة الأولى من انتشار الوباء. هي مرحلة إعلام ويقظة، وبدأنا مبكراً في تكوين مخزون من الأقنعة والأدوية".
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