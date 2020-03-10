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تونس تلغي الرحلات الجوية والبحرية مع إيطاليا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 مارس 2020

أعلنت تونس إلغاء جميع الرحلات البحرية والجوية باتجاه المدن الإيطالية والاكتفاء برحلة أسبوعية إلى العاصمة (روما).

 

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وقالت الخطوط التونسية في بيان، إنها تنظم عادة رحلات يومية باتجاه مدن (ميلانو) و(فينيس) و(روما) وقررت الإبقاء على رحلة واحدة في الأسبوع بعد تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتونسيين قادمين من إيطاليا.

 

كما قررت إلغاء الرحلات البحرية التابعة للشركة التونسية للملاحة من وإلى الموانئ الإيطالية وذلك توقيا من فيروس كورونا.

 

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