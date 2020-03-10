الثلاثاء 10 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلن وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، أنه سيتم إجراء كشف طبي سريع على جميع الوافدين إلى مصر من الخارج، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد 19).

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وفي السياق نفسه، أكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن لا حاجة لتعليق الدراسة بسبب الفيروس إلى الآن.

جاءت تصريحات الوزيرة المصرية، وسط مطالبات كبيرة من بعض فئات المجتمع المصري بتعطيل الدراسة لحماية الطلاب، خاصة بعد ثبوت إصابة العشرات به ووضعهم في الحجر الصحي.

ويوم أمس الإثنين، قالت الوزيرة المصرية إن إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها بشكل مؤكد وصلت إلى 55 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لوافد من الجنسية الألمانية.