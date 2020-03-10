ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستحدث في لبنان إلى 52 حالة

الثلاثاء 10 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلن مدير مستشفى "رفيق الحريري" الحكومي فراس الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في لبنان إلى 52 حالة، 3 منهم في حالة حرجة.



وقال في مؤتمر صحفي "نعمل على رفع القدرة الاستيعابيّة في القسم المخصص لعلاج كورونا ونحن بحاجة إلى مساندة من المستشفيات الجامعية لعلاج المصابين بـ"كورونا".

ورأى مدير المستشفى أن "على القطاعين العام والخاص أن يضافرا جهودهما بالتنسيق مع وزارة الصحة للقضاء على الفيروس.

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وسجلت أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد من الجنسية اللبنانية والذي كان قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة. وأوضح الأبيض أنه "بتاريخ 5-3-2020 وصل المريض اللبناني إلى المستشفى وكان بحالة حرجة، وكان يعاني من التهابات رئوية حادة وانخفض لديه الضغط مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ما أدّى إلى توقّف القلب ووفاة المصاب".

وأشار التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصص للكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية: 130 حالة، إحتاجت 18 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

ولفت أن 21 شخصا غادروا المستشفى كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 30 حالة، ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل باقي الحالات الى المستشفى.

وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت عن اعتماد مختبرات جامعية جديدة إضافة إلى مختبر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لفحص فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنه "يتوجب على أي مستشفى آخر أو مختبر خاص يرغب بالقيام بهذه التحاليل، التقدم بطلب يدرس من قبل لجنة متخصصة للحصول على موافقة الوزارة قبل المباشرة بذلك، وتحدد التعرفة بـ 150 ألف ليرة كحد أقصى".