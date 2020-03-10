كورونا يقتل 168 شخصا خلال 24 ساعة فقط في إيطاليا

الثلاثاء 10 مارس 2020

صورة أرشيفية

ذكرت وكالة الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا تجاوزت عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا وتوفي 631 شخصا مقابل 463، يوم أمس الاثنين.

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وبحسب "رويترز" فإن هناك 168 حالة وفاة أخرى في 24 ساعة، وهذه هي أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات في البلاد بسبب هذا الوباء.

وإيطاليا هي البلد الأوروبي الأكثر تضررا من هذا المرض الذي ظهر في الصين في ديسمبر/ كانون الأول، ولديها الآن 10.149 حالة مؤكدة من الفيروس مقارنة مع 9172 يوم الاثنين، بزيادة قدرها أكثر من 10٪.

ومن بين جميع المصابين، تعافى 1004 شخصًا بالكامل من المرض، مقارنة بـ724 في اليوم السابق، و877 في العناية المركزة مقابل 733 يوم الاثنين.

وتعمل إيطاليا الآن بحركة بطيئة بعد الإجراءات الصارمة التي أعلنتها الحكومة مساء الاثنين في محاولة للحد من المرض، بتمديد القيود المفروضة على الحركة والتجمع إلى البلاد بأكملها منذ نهاية الأسبوع في لومباردي و في بعض المناطق من المحافظات المجاورة.