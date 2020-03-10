إلغاء اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020

أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس وزراء التكتل ألغى جلسته المقبلة، التي كانت مقررةً بعد غد الخميس لمناقشة التجارة، وذلك بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد. وأعلن المتحدث باسم المجلس في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إلغاء اجتماع الخميس، الذي كان سيناقش آثار تفشي المرض على سلاسل التوريد العالمية والتدفقات التجارية، حتى إشعار آخر. ولم يكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي، والذي تتولى كرواتيا حالياً رئاسته، موعداً جديداً للاجتماع.

