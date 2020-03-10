مستشفى المكلا للأمومة والطفولة يتسلم معدات طبية بدعم من دولة الإمارات

الثلاثاء 10 مارس 2020

بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء معدات وتجهيزات طبية إلى مستشفى المكلا للأمومة والطفولة بمحافظة حضرموت.



وقال وكيل وزارة الصحة مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، خلال عملية التسليم" أن هذا الدعم والتجهيزات والاثاث المقدم لمستشفى المكلا هو استكمالاً للدعم السابق من قبل إخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً الإمارات مازالت مستمرة في دعم صحة ساحل حضرموت بمجموعة من التجهيزات وتأهيل في البنية التحتية بشكل مستمر.

شاكراً دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم المبذولة في دعم القطاع الصحي بساحل حضرموت و منظمة الصحة العالمية في إشرافيهم على هذا الدعم , ومتمنياً من إدارة المستشفى الاستفادة القصوى من هذه التجهيزات وإدخالها في الاقسام الجديدة بعد إعادة تأهليها بحيث إنها تقدم خدمة واستفادة للمجتمع في حضرموت والمحافظات المجاورة .

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وبدورة قال الدكتور علي جعول ممثل منظمة الصحة العالمية أن هذا الدعم جاء لرفد مستشفى المكلا للأمومة والطفولة بالتجهيزات الطبية الحديثة لتقليل نسبة الوفيات بين الاطفال وخصوصاً الأطفال ما دون الخامسة من العمر , متمنياً أن تكون هذه التجهيزات رافداً قوياً لتطوير عمل المستشفى وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطن في محافظة حضرموت والمحافظات المجاورة .

وبدورها تقدمت الدكتور أبها عبدالله باعويضان مدير عام مستشفى المكلا للأمومة والطفولة بجزيل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تمويلها لهذه التجهيزات الطبية الحديثة ودعمها للمستشفى , ولمنظمة الصحة العالمية على إِشرافهم على هذا الدعم , ومكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت على رعايتهم لهذه الدعومات والتجهيزات الطبية .

يذكر بأن محافظة حضرموت تحظى بحزمة من المشاريع الصحية لانتشال المرافق والمنشآت الصحية وإنعاشها بجملة من المشاريع التنموية ضمن الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها القيادة الرشيدة بدولة الأمارات والتي كان اخرها ترميم وصيانة عدد 8 مستشفيات حكومية ومراكز صحية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 67 مليون درهم، وتدشين يوم أمس مشروع "العيادة المتنقلة" لعلاج المواطنين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأبناء المناطق والقرى النائية التي لا تتوفر فيها المستشفيات أو الكادر الطبي، لأجراء معاينة المرضى وعلاجهم من قبل الفريق الطبي للعيادة المتنقلة التابع للهلال الأحمر الإماراتي وتوفير الأدوية المجانية لهم بمحافظة حضرموت.