مسؤول تركي معارض يكشف عن 3 قتلى جدد في ليبيا

الثلاثاء 10 مارس 2020

انتقد وزير العمل والتضامن الاجتماعي التركي الأسبق، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض ياشار أوكويان، سياسة التعتيم التي تنتهجها حكومة بلاده إزاء الخسائر في ليبيا.



وكشف أوكويان عن سقوط 3 قتلى جدد تابعين لجهاز المخابرات التركية خلال مواجهات مع الجيش الليبي، ولم تفصح عنهم الحكومة.

وأضاف، في تصريحات لقناة "خلق تي في"، أن جثامين القتلى نقلت من ليبيا إلى تركيا سرًا ولم تتحدث السلطات عنهم.

وأوضح أن الحكومة تخفي الخسائر في ليبيا عمدا، وتنتهج سياسة التعتيم فيما يخص عدد الجنود والمستشارين الأتراك في هذا البلد .. وفق “العين“.

وأثارت تصريحات "أوكويان" جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعيي الأتراك، وهاجموا الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتدخل بشكل سافر في الشأن الليبي.

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يذكر أن السلطات التركية حجبت الموقع الإخباري "أوضة تى في"، عقب نشره خبرًا عن عناصر المخابرات الذين قتلوا في ليبيا.

كما اعتقلت رئيس تحرير الموقع باريش بهليوان، بعد أيام من اعتقال مسؤول الأخبار باريش تكر أوغلو، والكاتبة هوليا كيليج، بسبب نشر تقرير عن مقتل رجل مخابرات تركى في ليبيا.

كما قضت محكمة تركية بحبس الصحفي مراد أغيرال، بتهمة نشر خبر عن مقتل ضابط تركى في ليبيا.

وحمل "أغيرال" أردوغان، المسؤولية كاملة عن أي هجوم قد يهدد حياته هو أو عائلته، بعد كشفه عن تعرضه لمحاولة اختراق لحساباته على مواقع التواصل وبريده الإلكتروني.

وتدعم تركيا المليشيات المسلحة في طرابلس بالمال والسلاح، كما افتتحت مراكز تجنيد للمرتزقة السوريين في إدلب وعفرين، للقتال في صفوف مليشيات الوفاق ضد قوات الجيش الليبي.

وخلال الأيام الماضية، أسقطت دفاعات الجيش الوطني الليبي نحو 9 طائرات تركية مسيرة في طرابلس، بالإضافة إلى مقتل عشرات الجنود الأتراك في قصف على مطار معيتيقة العسكري.