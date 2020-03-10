شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن تعافي 8 حالات جديدة من كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 8 حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) لـ4 مواطنات ومواطنين اثنين ومواطنتين سعوديتين، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية 30 حالة حتى الآن في البحرين. Advertisements وذكرت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس. وأكدت أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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