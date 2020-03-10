شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة القائد العام للقوات المسلحة البولندية بفيروس كورونا المستحدث والان مع التفاصيل

قائد القوات المسلحة البولندية

وكتبت وزارة الدفاع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”بعد عودته من اجتماع عسكري في ألمانيا شُخصت حالة الجنرال (ياروسلاف) ميكا بأنها إصابة بفيروس كورونا، ووضع المرافقون له في الحجر الصحي“.

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