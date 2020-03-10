إيران تستأنف رحلاتها إلى أوروبا باستثناء ثلاث مدن بعد توقفها ليومين

الثلاثاء 10 مارس 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلاتها إلى أوروبا، باستثناء ثلاث مدن رئيسية، بعد توقفها ليومين.



وقالت هئية الطيران المدني الإيراني في بيان على موقعها على الانترنت إن "الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" تعلن استئناف رحلاتها إلى أوروبا باستثناء فيينا وستوكهولم وغوتنبرغ بعد توقفها ليومين".

وأوقفت الخطوط الجوية الإيرانية، الأحد الماضي، جميع رحلاتها إلى أوروبا، بسبب ما وصفته بـ"القيود" المفروضة عليها في المطارات الأوروبية، لـ"أسباب غير معروفة".