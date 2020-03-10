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شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية تلقي القبض على عصابة متخصصة في السرقة بغيل باوزير والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 مارس 2020
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية غيل باوزير، القبض على عصابة متخصصة في السرقة وبالأخص سرقة الأغنام.
وقال مدير أمن مديرية الغيل النقيب أحمد محروس بارشيد لمركز الإعلام الأمني "إننا وجهنا البحث الجنائي والتحريات بالبحث عن عصابة قامت بسرقة أغنام، وذلك بعد ورود بلاغات متكررة من قبل المواطنين عن سرقة أغنامهم".
وقال النقيب "بارشيد" إن أجهزتنا الأمنية وبعد البحث والتحري ألقت القبض على العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص بعد أن قاموا ببيع أحد الأغنام لأحد الأشخاص، واعترفوا بعد التحقيق معهم بقيامهم بعدة سرقات أخرى كان آخرها سرقة ماطور كهربائي قوة خمسة كيلو.
لافتاً بأن المذكورين وبعد استكمال وجمع الاستدلالات "قمنا بإحالة ملفهم للنيابة العامة لينالوا جزائهم الرادع".
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