شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. الأمم المتحدة تدعو إيران لإطلاق السجناء والان نبدء بالتفاصيل

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن إيران لإطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن وجود سجناء سياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا يعد أمراً مقلقًا.

وقال المقرر الأممي: إن عددًا من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي، وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم يعيشون ظروفاً صعبةٍ، معربًا عن قلقه من هذا الوضع.

وأشار جاويد رحمن إلى أنه أوصى إيران بالإفراج بصورة مؤقتة عن جميع السجناء خوفاً من تفشي الفيروس.