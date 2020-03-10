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لبنان تسجل حالة وفاة و51 مصابا بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية في بيروت أن العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصص للكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية 130 حالة، احتاجت 18 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

وأكدت وفاة مصاب من الجنسية اللبنانية، فيما بلغ العدد الإجمالي للاصابات 51 وضعهم مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج.

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