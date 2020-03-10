شكرا لقرائتكم خبر عن نيوجيرسي تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) . وقالت وكالة أنباء بلومبرج ، إن المتوفى ، رجل في الستينات من عمره من مقاطعة بيرجن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيوجيرسي تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.