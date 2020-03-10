شكرا لقرائتكم خبر عن عدد حالات كورونا المؤكدة في بريطانيا يرتفع إلى 373 والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولو الصحة اليوم الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 373 بالمقارنة إلى 319 شخصا أمس .

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت اليوم وفاة سادس شخص جراء إصابته بالفيروس في بريطانيا.