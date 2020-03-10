ترامب: نقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن بلاده تقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا، فيما أكد ان الوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا. ونقلت "سكاي نيوز" عن ترامب قوله، إنه "تم تسجيل 600 إصابة و 26 وفاة بفيروس كورونا حتى الآن"، مبيناً :"نقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا الفعال". وأضاف :"أدعو الأميركيين للهدوء لان الفيروس سيزول"، موضحاً :"لا أعاني من أعراض فيروس كورونا".





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