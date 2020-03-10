الداخلية تعلن اعتقال شخصين يروجان لبيع العملة المزيفة في نينوى

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال شخصين يروجان لبيع العملة المزيفة في نينوى. وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على متهمين اثنين في مركز محافظة نينوى يروجان لبيع العملة المزيفة".



وأضاف أنه "تم إلقاء القبض عليهما بعص نصب كمين محكم وبالجرم المشهود وبحوزتهما ستة وخمسون الف ومائتان دولار أمريكي (56200) مزيف فئة المائة دولار أمريكي"، مشيراً الى أنه "تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة".

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