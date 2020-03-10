شرطة النجف تقرر غلق جميع المداخل والسيطرات في المحافظة لمدة اسبوع

قررت مديرية شرطة محافظة النجف، الثلاثاء، غلق جميع المداخل والسيطرات في المحافظة لمدة اسبوع. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تنفيذاً لتوصيات خلية الازمة الصحية تقرر غلق جميع المداخل والسيطرات لمحافظة النجف الاشرف، من الليلة الساعة 12 بعد منتصف الليل ولمدة اسبوع". وأضافت أن "القرار جاء من أجل حماية أهلنا في المحافظة وجميع العراقيين"، معربة عن "اعتذارها عن استقبال جميع الوافدين من داخل وخارج العراق، لاتخاذ اجراءات وقائية ضد فايروس كورونا".

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