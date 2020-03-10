اتحاد الطائرة يعلق أنشطته لاسبوعين بسبب كورونا

رياضة 2020-03-10 | 18:33 المصدر: 48 مشاهدة أعلن الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، تأجيل أنشطته لإسبوعين بسبب إجراءات مكافحة فايروس كورونا.



وأضاف ان "القرار جاء استنادا للتوجيهات الحكومية المركزية لخلية الازمة لوقف انتشار فايروس كورونا في العراق وتماشيا مع بيان وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور احمد رياض طالب وزير الشباب والرياضة بايقاف الانشطة والفعاليات

وقال اتحاد الطائرة في بيان ان "الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة تعليق جميع الانشطة الخاصة به في عموم العراق لمدة اسبوعين، التزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي إتخذتها خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 للوقاية من فايروس كورونا".وأضاف ان "القرار جاء استنادا للتوجيهات الحكومية المركزية لخلية الازمة لوقف انتشار فايروس كورونا في العراق وتماشيا مع بيان وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور احمد رياض طالب وزير الشباب والرياضة بايقاف الانشطة والفعاليات الرياضية في عموم البلاد لمدة أسبوعين".

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