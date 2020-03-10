اخبار العالم

صحة ذي قار تؤكد سلامة 24 شخصاً من الملامسين للمصاب بـ' كورونا'

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت دائرة صحة محافظة ذي قار، الثلاثاء، سلامة 24 شخصاً من الملامسين للمصاب بفيروس "كورونا".
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "نتائج الفحص المختبري أكدت سلامة ٢٤ شخصاً من الملامسين للمريض المصاب بفيروس كورونا".

وكانت دائرة صحة محافظة ذي قار قد أرسلت إلى بغداد، 26 عينة جديدة للاختبار، لأشخاص لامسوا المصاب بفيروس كورونا في الناصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة ذي قار تؤكد سلامة 24 شخصاً من الملامسين للمصاب بـ' كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا