صحة ذي قار تؤكد سلامة 24 شخصاً من الملامسين للمصاب بـ' كورونا'

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "نتائج الفحص المختبري أكدت سلامة ٢٤ شخصاً من الملامسين للمريض المصاب بفيروس كورونا".

وكانت دائرة صحة محافظة ذي قار قد أرسلت إلى بغداد، 26 عينة جديدة للاختبار، لأشخاص لامسوا المصاب بفيروس كورونا في الناصرية.

