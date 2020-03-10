منتخب الناشئين يوقف تدريباته حتى إشعار آخر

اعلن الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين ايقاف التدريبات الخاصة في بغداد تنفيذاً لقرار خلية الازمة بتوقيف النشاطات الرياضية



واضاف ناصر ان "المنتخب كان يواصل تدريباته بشكل منتظم بالرغم من تأجيل بطولة غرب اسيا للناشئين بشكل رسمي، والتي كان من المقرر ان تقام في وقال المدير الاداري لمنتخب الناشئين، محمد ناصر شكرون في بيان لاتحاد الكرة إن "مدرب المنتخب، عماد محمد، وبالتشاور مع الملاك التدريبي قرر ايقاف تدريبات المنتخب في الوقت الحالي، والى اشعار اخر، من اجل المحافظة على سلامة اللاعبين بسبب تفشي وباء كورونا، وانسجاماً مع قرار خلية الازمة".واضاف ناصر ان "المنتخب كان يواصل تدريباته بشكل منتظم بالرغم من تأجيل بطولة غرب اسيا للناشئين بشكل رسمي، والتي كان من المقرر ان تقام في السعودية ، الى اشعار اخر، من اجل خلق جيل كروي ناضج بغض النظر عن المشاركات والاستحقاقات التي تنتظر المنتخب".

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