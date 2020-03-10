نجدة بغداد تعلن ضبط 220 متسولاً في عموم العاصمة

أعلنت مديرية نجدة محافظة بغداد، الثلاثاء، عن ضبط 220 متسولاً في عموم العاصمة.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "ضمن الحملات اليومية المستمرة للحد من ظاهرة التسول تمكنت دوريات نجدة بغداد من ضبط 220 متسولاً في عموم العاصمة".
وأضافت أنه "تم تسليمهم الى مراكز الشرطة اصولياً".
وأضافت أنه "تم تسليمهم الى مراكز الشرطة اصولياً".
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