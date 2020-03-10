نجدة بغداد تعلن ضبط 220 متسولاً في عموم العاصمة

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "ضمن الحملات اليومية المستمرة للحد من ظاهرة التسول تمكنت دوريات نجدة بغداد من ضبط 220 متسولاً في عموم العاصمة".

وأضافت أنه "تم تسليمهم الى مراكز الشرطة اصولياً".

