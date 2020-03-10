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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إير فرانس توقف جميع الرحلات إلى إيطاليا من 14 مارس إلى 3 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الخليج 365
قال متحدث باسم شركة طيران "إير فرانس"، إن الشركة ستوقف كل الرحلات إلى إيطاليا من 14 مارس/ آذار الجاري إلى 3 أبريل المقبل، وستبقي على رحلة واحدة يوميا لحين تعليق الرحلات في 14 مارس.
وذكرت وكالة الحماية المدنية اليوم الثلاثاء أن إيطاليا تجاوزت عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا وتوفي 631 شخصا مقابل 463 يوم أمس الاثنين.
وبحسب "رويترز" فإن هناك 168 حالة وفاة أخرى في 24 ساعة، وهذه هي أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات في البلاد بسبب هذا الوباء.
وإيطاليا هي البلد الأوروبي الأكثر تضررا من هذا المرض الذي ظهر في الصين في ديسمبر/ كانون الأول، ولديها الآن 10،149 حالة مؤكدة من الفيروس مقارنة مع 9172 يوم الاثنين، بزيادة قدرها أكثر من 10٪.
ومن بين جميع المصابين، تعافى 1004 شخصًا بالكامل من المرض، مقارنة بـ724 في اليوم السابق، و877 في العناية المركزة مقابل 733 يوم الاثنين.
وتعمل إيطاليا الآن بحركة بطيئة بعد الإجراءات الصارمة التي أعلنتها الحكومة مساء الاثنين في محاولة للحد من المرض، بتمديد القيود المفروضة على الحركة والتجمع إلى البلاد بأكملها منذ نهاية الأسبوع في لومباردي و في بعض المناطق من المحافظات المجاورة.
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