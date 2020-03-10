شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموت يغيب الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الديوان الملكي في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود.
وقال الديوان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“: ”سيصلى عليه غدًا الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“ .. وفق “إرم نيوز“.
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