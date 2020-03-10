بن زايد يؤكد لحمدوك دعم الإمارات لطموحات الشعب السوداني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان واستقراره، ووقوفها إلى جانبه ”خلال المرحلة المهمة والتاريخية التي يمر بها“.

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وجدد خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، دعم الإمارات طموحات الشعب السوداني إلى التنمية والتقدم والسلام.

واطمأن الشيخ محمد بن زايد، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، على صحة حمدوك وسلامته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم أمس الإثنين.

بدوره، ثمن حمدوك مواقف دولة الإمارات الداعمة للسودان وشعبه، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.