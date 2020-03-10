وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره التركي استقرار الوضع في إدلب السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو ناقش عبر الهاتف مع نظيره التركي خلوصي أكار استقرار الوضع في إدلب السورية.



وقالت الوزارة، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار ناقشا خلال محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات في إدلب السورية.

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وأوضحت الوزارة في بيان أنه "جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع في الاتحاد الروسي سيرجي شويغو ووزير الدفاع بجمهورية تركيا خلوصي أكار ناقشت المسائل المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الإضافي لمذكرة بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أمس الاثنين، أنه لم يسجل أي خرق للهدنة في مدينة إدلب السورية، خلال 24 ساعة.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أدى إلى انخفاض في الهجمات.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، توصلا الخميس الماضي في العاصمة الروسية موسكو، إلى مجموعة قرارات لتراجع التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من يوم 6 أذار/مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "إم-4".