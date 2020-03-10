شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيويورك تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أن الولاية سجلت 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 173 حالة.



وقرر كومو إغلاق المدارس والمؤسسات في منطقة "نيو روتشيل" لمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس.

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