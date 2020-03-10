شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تعلن تعافي 8 حالات جديدة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 8 حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) لـ4 مواطنات ومواطنين اثنين ومواطنتين سعوديتين، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.

Advertisements وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية 30 حالة حتى الآن في البحرين. وذكرت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس. وأكدت أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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