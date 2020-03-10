الشرطة السودانية: تم استهداف موكب "حمدوك" بـ 750جرام من المتفجرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت الشرطة السودانية اليوم الثلاثاء أن النتائج الفنية الأولية للمادة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس، أظهرت أنها كانت عبوة متفجرة محلية الصنع، تزن 750 جرام.

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وذكر بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عمر عبد الماجد بشير "خلصت النتائج الأولية إلى أن المادة المتفجرة عبارة عن عبوة متفجرة زنة 750 جرام تم زرعها على جانب الطريق".

وأوضح البيان أن "العبوة مصنعة محليا ومكونة من مادة أذيد الرصاص شديدة الحساسية والتي تحدث أصوات عالية عند الانفجار".

وكشف أن "العبوة تسببت في حدوث حفرة بطول 90 سم وعرض 65 سم وعمق 25 سم في مركز الانفجار".