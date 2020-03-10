- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة السودانية: تم استهداف موكب "حمدوك" بـ 750جرام من المتفجرات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت الشرطة السودانية اليوم الثلاثاء أن النتائج الفنية الأولية للمادة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس، أظهرت أنها كانت عبوة متفجرة محلية الصنع، تزن 750 جرام.
وذكر بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عمر عبد الماجد بشير "خلصت النتائج الأولية إلى أن المادة المتفجرة عبارة عن عبوة متفجرة زنة 750 جرام تم زرعها على جانب الطريق".
وأوضح البيان أن "العبوة مصنعة محليا ومكونة من مادة أذيد الرصاص شديدة الحساسية والتي تحدث أصوات عالية عند الانفجار".
وكشف أن "العبوة تسببت في حدوث حفرة بطول 90 سم وعرض 65 سم وعمق 25 سم في مركز الانفجار".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة السودانية: تم استهداف موكب "حمدوك" بـ 750جرام من المتفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.