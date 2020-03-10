تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت السلطات القطرية، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .



وبحسب الإحصائيات، تصل عدد الإصابات المسجلة في قطر حتى الآن 24 حالة .

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وأمس أعلنت قطر،تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى إشعار آخر، بدءاً من اليوم الثلاثاء كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن مكتب الإتصال الحكومي القطري، وفقا الأناضول، أن "وزارة الصحة تحث جميع المواطنين والمقيمين على تجنب التجمعات في الأماكن العامة".

ودعا المكتب إلى "إرجاء السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى"