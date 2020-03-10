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الحكومة اليمنية: بيان الأمم المتحدة مضلل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

وصفت الحكومة اليمنية الشرعية بيان الأمم المتحدة المتعلق بغارات التحالف العربي الجوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة بأنه مضلل للرأي العام اليمني والدولي.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر «نستغرب البيان الصادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ابيهجيت جوها بشأن العملية النوعية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد مواقع حوثية لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المسيرة».

وأضاف: حديث ابيهيجيت عما أسماه بانخفاض المستوى العام للعنف في الحديدة خلال الأشهر الماضية تضليل للرأي العام اليمني والمجتمع الدولي في ظل عشرات الخروقات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي يوميا.

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وأكد الإرياني أن الحكومة اليمنية والتحالف «لن يسمحا للميليشيات الحوثية باستغلال اتفاق السويد وتحويل موانئ الحديدة إلى معامل ومخازن للقوارب المفخخة والألغام البحرية المهددة لخطوط الملاحة الدولية».

من جهته قال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي العميد صادق دويد إن «آمال الأمم المتحدة في إنجاح اتفاق ستوكهولم ولو بالتغاضي عن خروقات الحوثيين وتقييدهم عمل الفريق الأممي في الحديدة، جعلت الاتفاق رهينة العبث».

ميدانيا يسود هدوء حذر جبهات مديرية خب والشعف والوجف والسليلة والمهاشمة بعد معارك ضارية استطاعت فيها قوات الجيش تأمين منطقة اليتمة بالكامل وتحرير مساحات واسعة في منطقة المهاشمة بمديرية خب الشعف شمال الجوف وسط انهيار كبير وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتمتد تلك الجبهات على مسافة 100كلم في حدود محافظات صنعاء وصعدة ومأرب وعمران. واعترفت قناة المسيرة التابعة للميليشيات الحوثية في خبر لها بتعرضها للخيانة، على حد وصفها، في يتمة الجوف.

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