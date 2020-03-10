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المملكة لحكومة ميانمار: احترموا القانون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جنيف

ثمنت السعودية جهود الأمم المتحدة في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في ميانمار، وإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية المشتركة لعام 2020، الخاصة بالأزمة الإنسانية للروهينجا.

وحث عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان، مجلس حقوق الإنسان على بذل المزيد من الجهود الدولية، في ظل قرار محكمة العدل الدولية لحث ميانمار على وقف مواصلة انتهاكاتها بحق أقلية الروهينجا المسلمة، واتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عنهم.

وحثت المملكة ميانمار على الامتثال الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في سير الأعمال العدائية، والوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية لأقلية الروهينجا.